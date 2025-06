Specializzazione sostegno 2025 | tre anni di servizio e specializzati estero in aggiornamento

Se sei un docente con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno e sogni di specializzarti nel supporto educativo, questa è la tua occasione. L’Università di Perugia ha aperto il primo bando per i percorsi di specializzazione sul sostegno 2025, con lezioni a partire da luglio. Non perdere questa possibilità di aggiornamento professionale e di crescita: scopri i requisiti e come partecipare.

L’Università di Perugia ha pubblicato il primo bando per i percorsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno. L’attivazione è prevista dal DM 752025 e le lezioni inizieranno a metà luglio. Il contributo per l’iscrizione alla selezione è di 60 euro. Requisiti di accesso e destinatari: . Specializzazione sostegno 2025: tre anni di servizio e specializzati estero in aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

