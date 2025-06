Specializzato e con alta esperienza. Vigili, fu legittima la nomina di Ciacci.

nonostante le controversie e le polemiche, la scelta di affidare a Marco Ciacci ruoli così delicati si basa su un’analisi approfondita delle sue competenze e dell’esperienza maturata nel settore. La sua lunga carriera nel campo della sicurezza e della legalità testimonia un livello di professionalità riconosciuto, rendendo legittima e giustificata la sua nomina, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie.

Marco Ciacci ha lasciato da mesi l’incarico di comandante della polizia locale, affidato il primo ottobre 2024 a Gianluca Mirabelli. L’ex capo della polizia giudiziaria della Procura è stato contestualmente nominato responsabile della direzione specialistica "Legalità e controlli" di Palazzo Marino. Tuttavia, la causa civile che ha acceso i riflettori sulla sua conferma nel 2022 (e di riflesso sulla prima nomina datata 2017) è andata avanti, scandagliando l’iter procedurale che ha portato Ciacci da corso di Porta Vittoria a piazza Beccaria. Un passaggio non immune da polemiche, a cominciare da quella innescata dal predecessore Antonio Barbato (recentemente assolto dall’accusa di aver diffamato il successore paventando un patto oscuro per rimpiazzarlo), invitato a dimettersi nell’agosto 2017 per alcune intercettazioni finite in un’inchiesta della Dda (in cui non è mai stato indagato). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it