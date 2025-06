Specialisti ospedalieri nelle case della comunità Grifoni | Una partita dura ma da vincere

specialisti ospedalieri nelle case della comunità, una sfida complessa ma fondamentale per migliorare la qualità delle cure. A Firenze, il 29 giugno 2025, si delinea un futuro in cui la collaborazione tra ospedale e territorio diventa la chiave per risposte più efficaci e umane. È arrivato il momento di cambiare passo: una medicina capace di ascoltare, adattarsi e prevenire, per costruire un sistema sanitario più vicino ai cittadini e alle loro reali esigenze.

Firenze, 29 giugno 2025 – Più presa in carico, meno ospedalizzazioni inutili. L'obiettivo è creare una sinergia forte e vera fra ospedale e territorio, intercettando e rispondendo ai bisogni reali dei cittadini, soprattutto dei pazienti cronici e fragili, ascoltando la loro voce e quella delle associazioni. Un cambio di passo nella logica della presa in carico, che richiede un nuovo equilibrio tra ospedale e territorio e una medicina capace di uscire dai palazzi per entrare nei luoghi di vita. Uno dei nodi centrali è riuscire a portare gli specialisti ospedalieri dentro le case della comunità, trasformandole in strutture di alta complessità, non semplici poliambulatori.

