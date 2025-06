Spaventoso incendio distrugge 9 auto vicino a un parco acquatico | danni per 150mila euro

Un incendio devastante ha ridotto a un ammasso di rovine nove automobili vicino al parco acquatico Acquajoss a Conselice. Le fiamme, ancora da chiarire nelle cause, hanno causato danni stimati tra 120 e 150 mila euro, lasciando la comunità sotto shock. Mentre i soccorritori intervengono e le indagini proseguono, il sospetto che si tratti di un atto doloso si fa strada. La scena è agghiacciante, e la domanda resta: cosa ha scatenato questa furia distruttiva?

Conselice (Ravenna), 29 giugno 2025 – E’ di otto auto ridotte letteralmente ad una carcassa unitamente ad una nona gravemente danneggiata, il bilancio di un incendio divampato, per cause in corso di accertamento, questa mattina poco prima delle 10 a Conselice, in un terreno utilizzato come parcheggio, situato nei pressi del parco acquatico Acquajoss. Alla luce di una prima stima i danni oscillerebbero tra i 120 e i 150 mila euro. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco provenienti da Lugo, da Ravenna e da Imola, oltre ai carabinieri della Compagnia di Lugo e ad un’ambulanza. Incendio distrugge 9 auto vicino a un parco acquatico: le foto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaventoso incendio distrugge 9 auto vicino a un parco acquatico: danni per 150mila euro

