Spaventoso incendio distrugge 9 auto nei pressi di un parco acquatico

Un incendio devastante ha ridotto in cenere nove auto in un parcheggio vicino al parco acquatico Acquajoss a Conselice, Ravenna. Le fiamme, ancora avvolte da mistero sulle cause, hanno causato danni stimati tra 120 e 150 mila euro. La scena lascia sgomenti, mentre le autoritĂ indagano per chiarire le dinamiche di questa devastazione improvvisa. Rimanete con noi per aggiornamenti esclusivi su questa vicenda che scuote la comunitĂ .

Conselice (Ravenna), 29 giugno 2025 – E’ di otto auto ridotte letteralmente ad una carcassa unitamente ad una nona gravemente danneggiata, il bilancio di un incendio divampato, per cause in corso di accertamento, questa mattina poco prima delle 10 a Conselice, in un terreno utilizzato come parcheggio,  situato nei pressi del parco acquatico Acquajoss. Alla luce di una prima stima i danni oscillerebbero tra i 120 e i 150 mila euro. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco provenienti da Lugo, da Ravenna e da Imola, oltre ai carabinieri della Compagnia di Lugo e ad un’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaventoso incendio distrugge 9 auto nei pressi di un parco acquatico

