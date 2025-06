Spari fuori alla discoteca nella notte | un ferito si indaga

Una serata di festa si è trasformata in un incubo con l’esplosione di colpi d’arma da fuoco davanti a una discoteca sul litorale di Pontecagnano Faiano. La scena di panico ha lasciato un ferito tra gli agenti di sicurezza, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Le autorità sono già al lavoro per chiarire quanto accaduto e garantire la sicurezza della comunità, perché la pace non può essere compromessa.

Attimi di panico, la scorsa notte, all'esterno di una discoteca sul litorale, a Pontecagnano Faiano. Sarebbero stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Ferito, un addetto alla sicurezza del locale che, soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto d'urgenza in ospedale. Indagano, dunque. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

