Spal, una commissione per valutare. Esaminerà le proposte pervenute.

Il Comune ha deciso di affidare a una commissione indipendente il compito di valutare le proposte per riportare la Spal in auge. Un professionista esterno, l’avvocato Federico Menichini, sarà incaricato di gestire la procedura di manifestazione di interesse, garantendo trasparenza e competenza nel processo. Questa scelta segna un passo importante verso il rilancio del club, aprendo nuove possibilità e speranze per i tifosi e la comunità locale.

Sarà un professionista esterno a occuparsi della procedura di manifestazione di interesse che il Comune avvierà per trovare una società disponibile a iscrivere la Spal al campionato d'eccellenza. La notizia è circolata nelle scorse ore e trova riscontro in una dettagliata determina compilata dal direttore generale del Comune, Sandro Mazzatorta. Nel documento si esplicita che sarà l'avvocato Federico Menichini (con studio nella provincia di Pistoia), esperto del settore, a seguire gli step necessari a uscire dall'impasse e ad assicurare alla società sportiva ferrarese una ripartenza quanto meno non negli inferi delle categorie minori.

