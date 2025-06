Sottocorona | Temperature in aumento e mari caldi Cosa ci aspetta

Le temperature in aumento e i mari caldi stanno trasformando il nostro clima, portando con sé fenomeni meteorologici che si ripresentano con insistenza. Come spiega Paolo Sottocorona su La7, oggi e nei prossimi giorni assisteremo a temporali nelle zone alpine tra Lombardia e Piemonte, mentre il resto del paese rimarrà soleggiato e sereno. Cosa ci riserva il clima nei prossimi giorni? Scopriamolo insieme.

"Compaiono e ricompaiono quei fenomeni che, nei giorni scorsi, si affacciavano ogni tanto": così Paolo Sottocorona ha iniziato il suo intervento su La7 e diffuso le previsioni meteo per la giornata di oggi e per quelle seguenti. Fenomeni che, ha spiegato, interesseranno soprattutto "le zone alpine tra Lombardia e Piemonte", dove potrebbero scoppiare dei temporali. Sereno, invece, sarà in pianura al Nord. "Neanche una nuvola" al Centro e al Sud. Domani l'instabilità "è presente su tutto l'arco alpino, con fenomeni che sulla parte centrale sono di una certa intensità". Qualche nuvola in più toccherà anche il Friuli Venezia Giulia e la Liguria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sottocorona: "Temperature in aumento e mari caldi". Cosa ci aspetta

