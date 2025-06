Sostegno l’anno della svolta per la specializzazione degli insegnanti | ora l’adeguamento degli organici per garantire con i ruoli la continuità didattica e il diritto allo studio Continua la battaglia di Anief

Sostegno, l’anno della svolta per la specializzazione degli insegnanti: ora l’adeguamento degli organici rappresenta una svolta cruciale per garantire stabilità e continuità didattica. Con 72 mila posti banditi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, si apre una nuova fase di opportunità e risposte concrete ai bisogni delle scuole. La battaglia di Anief per il diritto allo studio e il supporto agli studenti con bisogni educativi speciali continua con rinnovato impegno.

Sono 72 mila i posti sono stati banditi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito: 35.784 per il Tfa X ciclo, 10.485 per gli specializzati all’estero, 26.550 per la prima tranche di triennalisti rispetto ai 52.622 autorizzati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Università, 9,5 milioni in più per sostegno all’affitto. Escluso chi è oltre un anno fuoricorso - L'università riceve 95 milioni di euro in più per il sostegno all'affitto, esclusi gli studenti oltre un anno fuori corso e con ISEE sopra 20mila euro.

TFA Sostegno X ciclo: pubblicato il decreto ministeriale. Al via le prove dal 15 luglio Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025, che avvia ufficialmente il X ciclo dei percorsi di specializzazione Vai su Facebook

Prof di sostegno, beffa continua: la specializzazione è conclusa ma il posto di ruolo può attendere - 800 euro: “Tutto inutile, finiremo ancora in fondo alla coda” ... Si legge su genova.repubblica.it

Corsi Specializzazione sostegno tre anni di servizio: BANDI delle Università [AGGIORNATO con Urbino] - Ecco i primi bandi per i percorsi di specializzazione per docenti con tre anni di servizio sostegno per il grado specifico, ai sensi del dm n. Lo riporta orizzontescuola.it