Sostegno dai corsi Indire al TFA | una guida per orientarsi tra i nuovi bandi QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 30 giugno alle 14 | 30

Sei tra gli aspiranti docenti in attesa di conoscere le opportunità per il sostegno? In soli tre giorni, sono stati pubblicati avvisi e decreti che segnano un passo importante: i Corsi Indire per triennalisti e docenti all’estero, e il TFA Sostegno X ciclo. Per aiutarti a navigare tra queste novità, ti proponiamo una guida dettagliata e il question time con Cannas in diretta lunedì 30 giugno alle 14:30. Non perdere questa occasione di fare chiarezza!

Corsi Sostegno Indire, triennalisti: iscrizioni fino all’8 luglio ore 17, 5850 i posti. AVVISO, GUIDA per IMMAGINI e Video guida - L'Indire ha ufficialmente aperto le iscrizioni ai nuovi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, rivolti ai docenti interessati a conseguire l’abilitazione specifica. Riporta orizzontescuola.it

Corsi INDIRE per Docenti sostegno con titolo estero in attesa di riconoscimento: ecco il Bando, iscrizioni entro l’8 Luglio - Entro l'8 Luglio 2025 è possibile presentare le domande di iscrizione ai corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento. Come scrive ticonsiglio.com