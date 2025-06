Sosta selvaggia la proposta | Stop ai parcheggi in piazza Pola

La sosta selvaggia in Piazza Pola sta creando non pochi problemi alla vivibilità di uno dei luoghi più iconici di Treviso. La Coalizione Civica si schiera contro questa pratica, che trasforma gli angoli più suggestivi della città in zone di caos e insicurezza. È ora di trovare soluzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente e del patrimonio urbano, perché una piazza vissuta e ordinata è il cuore pulsante di una comunità che desidera crescere insieme.

C'è chi dice no alla sosta selvaggia in uno degli angoli più iconici di Treviso: Coalizione Civica lamenta un problema di parcheggi in piazza Pola durante tutti i giorni della settimana. Auto e furgoni non solo riempiono gli stalli blu a pagamento ma occupano anche le aree della piazza libere da.

