Sos sicurezza Città sorvegliata tutta l’estate

Quest’estate, la sicurezza cittadina diventa prioritaria grazie al nuovo piano di sorveglianza serale promosso dall’Amministrazione comunale. Con pattuglie in azione dalle 18 alle 24, si rafforza la presenza sul territorio per prevenire degrado e disturbo, offrendo a tutti noi una sensazione di maggiore tutela e tranquillità. Un impegno concreto per vivere l’estate in totale serenità e fiducia nel proprio ambiente.

Estate all'insegna della sicurezza. Ha preso il via un nuovo piano di sorveglianza serale predisposto dall'Amministrazione comunale, che prevede l'attivazione di turni serali della Polizia locale per tutto il periodo estivo. Le pattuglie opereranno dalle 18 fino a mezzanotte con l'obiettivo di garantire una maggiore presenza sul territorio, prevenire episodi di disturbo o degrado e offrire ai cittadini una percezione più concreta di sicurezza. Ad annunciare l'iniziativa è stato il sindaco Fabrizio Allevi, in accordo con il comandante della Polizia Locale Antonio Erbaio. "Con questi nuovi turni vogliamo rafforzare il presidio sul territorio – ha spiegato Allevi – soprattutto nelle ore serali, quando aumentano le segnalazioni legate alla quiete pubblica o al vandalismo.

