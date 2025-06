Sos sicurezza arbitri equiparati a pubblici ufficiali

pubblici ufficiali, riconoscendo la loro funzione e proteggendoli maggiormente da comportamenti violenti. Questa innovazione rappresenta un passo importante per garantire maggiore rispetto e sicurezza all’interno del calcio, un settore che merita di essere vissuto con passione ma anche con rispetto reciproco. Con questa misura, si vuole affinare il clima sportivo e assicurare un ambiente più sicuro per tutti i protagonisti in campo.

A partire dalla prossima stagione il mondo del calcio introdurrà alcune novità regolamentari legate alla figura dell’arbitro, spesso fatto oggetto di aggressioni fisiche e verbali. Il cambiamento riguarderà anche il campionato di serie C che vedrà di nuovo l’Ascoli impegnato all’interno del girone B. Nei giorni scorsi infatti si è provveduto a modificare l’articolo 583 quater del codice penale che di fatto andrà ad equiparare gli arbitri ai pubblici ufficiali. Ad annunciarlo è stato il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, al termine della riunione del Consiglio dei ministri, con il quale l’Aia aveva interloquito intensamente per giungere a questo risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sos sicurezza, arbitri equiparati a pubblici ufficiali

In questa notizia si parla di: arbitri - pubblici - ufficiali - sicurezza

Arbitri equiparati a pubblici ufficiali: approvato il decreto legge contro le violenze nei campi sportivi - Il mondo dello sport si prepara a una svolta decisiva con il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, che equipara gli arbitri a pubblici ufficiali.

“Il decreto legge presentato dal ministro Abodi che equipara gli arbitri di calcio a pubblici ufficiali estendendo loro lo stesso livello di protezione e di tutele, con relative sanzioni, degli agenti di pubblica sicurezza, è uno schiaffo a tutto il personale sanitario che Vai su Facebook

Una conquista storica per il calcio italiano: E' stato ufficialmente modificato l’articolo 583-quater del Codice Penale che di fatto va ad equiparare gli #arbitri ai pubblici ufficiali. Da oggi, chi compie atti di violenza nei confronti degli arbitri, rischia le medesime p Vai su X

Sos sicurezza, arbitri equiparati a pubblici ufficiali; Arbitri come pubblici ufficiali. E l'Aia: Provvedimento storico; Arbitri pubblici ufficiali come i docenti, passa la modifica del codice penale che manda in carcere chi li aggredisce: norma che parla alla scuola.

Sos sicurezza, arbitri equiparati a pubblici ufficiali - A partire dalla prossima stagione il mondo del calcio introdurrà alcune novità regolamentari legate alla figura dell’arbitro, spesso fatto ... Si legge su sport.quotidiano.net

SOS Security, Referees Equated to Public Officials - Starting next season, the world of football will introduce some regulatory changes related to the role of the referee, often the subject ... Come scrive sport.quotidiano.net