Sos 118 ora si reclutano i pensionati Una soluzione tampone è crisi

In un contesto di emergenza crescente, il sistema SOS 118 si trova a dover affrontare una sfida senza precedenti: la carenza di medici e l’affanno delle strutture. Per tamponare questa crisi, la Regione ha deciso di reclutare anche i pensionati, offrendo una soluzione temporanea ma cruciale. La situazione richiede interventi immediati: scopriamo come questa strategia possa fare la differenza nel garantire assistenza tempestiva e salvare vite.

Medici del 118 sempre di meno e anche per questo sempre più in affanno. La Regione corre ai ripari: nei giorni scorsi l?assessore regionale alla Sanità, Raffaele.

