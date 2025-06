Sorpreso con un panetto di hashish a un posto di blocco | arrestato un ventottenne

Un giovane di 28 anni di Licata ha rischiato grosso quando è stato trovato in possesso di un panetto di hashish durante un posto di blocco. La scoperta, che ha portato al suo arresto, mette in luce come il mercato dello spaccio si sia evoluto con i recenti cali dei prezzi di hashish e marijuana, creando un nuovo scenario nei vicoli della città. La vicenda apre uno sguardo sul delicato equilibrio tra legalità e criminalità.

Un licatese di 28 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a un posto di controllo stradale con un panetto di 150 grammi di hashish. Dossier. Così il crack ha fatto crollare i prezzi di hashish e marijuana: viaggio fra i vicoli dello spaccio Gli agenti, ritenendo che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

