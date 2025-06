sorpresa in riva al mare spunta un nido con 98 uova di tartaruga

Un miracolo del mare che rinnova la speranza di preservare il nostro patrimonio naturale. La spiaggia di Punta Marina si è trasformata in un simbolo di rinascita ecologica, accogliendo con emozione l’arrivo della prima tartaruga Caretta caretta a deporre le sue uova nella storia di Ravenna. Un gesto di vita che ci invita a riflettere sull’importanza di tutelare queste preziose creature marine e il loro fragile habitat.

Le pioniere: una tartaruga marina Caretta caretta è approdata nella notte fra venerdì e sabato sulla spiaggia di Punta Marina, dove ha deposto quello che è il primo nido documentato nella storia di Ravenna, con ben 98 uova. Non si tratta più di un caso isolato come accadde sulla spiaggia di Milano Marittima nel 2023: pochi giorni fa un’altra tartaruga aveva infatti nidificato sul litorale di Riccione, in quella che è una vera e propria colonizzazione in atto, l’espansione di un habitat che sta avvenendo in presa diretta sotto gli occhi di ricercatori e semplici cittadini, come quelli che al Bagno Susanna di Punta Marina (la tartaruga è già stata ribattezzata ‘Susy’) hanno chiamato i naturalisti per segnalare l’avvenuto evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it