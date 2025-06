Sora la Scuola Beata Maria De Mattias vince il Premio Teatrale Bruno Sardellitti 2025

Una notte di emozioni e orgoglio ha avvolto Sora venerdì, quando la scuola Beata Maria De Mattias ha trionfato al Premio Teatrale Bruno Sardellitti 2025. Nella suggestiva cornice del Circolo San Luigi Gonzaga, la terza edizione ha coronato il talento locale, culminando in una Serata di Gala condotta magistralmente da Paola Delli Colli. Un evento che ha rafforzato il legame tra comunità e arte, lasciando tutti con il cuore colmo di speranza e entusiasmo.

Una notte di forti emozioni quella vissuta venerdì nel piazzale del Circolo San Luigi Gonzaga a Sora. La terza edizione del Premio Teatrale "Bruno Sardellitti" ha vissuto la sua conclusione con la Serata di Gala condotta da Paola Delli Colli.

