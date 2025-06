Sono grandi di paglia e bellissimi I cappelli dell’estate sono l’accessorio cool da avere sempre in testa

Jane, eterna icona di stile, ha fatto del cappello di paglia il suo compagno inseparabile, incarnando il perfetto mix di eleganza e spensieratezza. Questo accessorio non è solo un must-have estivo, ma un vero e proprio simbolo di libertà e raffinatezza che trasporta immediatamente in atmosfere da vacanza, tra aromi di salsedine e tramonti infuocati. Pronti a scoprire perché il cappello di paglia è il volto dell’estate?

L'iconico, intramontabile accessorio che profuma di vacanze in Costa Azzurra, picnic sull'erba e pomeriggi dorati in riva al mare: stiamo parlando del cappello di paglia, una dichiarazione d'amore alla stagione del sole. Audrey Hepburn lo ha reso un simbolo di grazia e femminilità in Colazione da Tiffany, mentre Brigitte Bardot lo sfoggiava con disinvoltura sulla spiaggia di Saint-Tropez, abbinato a bikini a vita alta e sguardi da diva. Jane Birkin lo indossava come se fosse un'estensione del suo spirito boho-chic, rendendolo l'accessorio estivo per eccellenza. Indossarlo oggi è un modo per sentirsi parte di una storia glamour e senza tempo.