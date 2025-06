Sono circa 500mila gli abruzzesi hanno utilizzato almeno una volta i servizi sanitari online

Oggi in Abruzzo abbiamo un sistema di servizi digitali in costante crescita, che semplifica e rende più efficiente l'accesso alle cure mediche. Circa 500 mila cittadini hanno già sperimentato la comodità delle piattaforme online, segnando un passo importante verso una sanità più moderna e vicina alle esigenze di tutti. Scopriamo insieme come questa rivoluzione digitale sta trasformando il modo di prendersi cura della salute nella nostra regione.

Circa 500mila abruzzesi hanno utilizzato almeno una volta i servizi sanitari online. È il dato che è emerso nel corso della tappa del Roadshow nazionale sul fascicolo sanitario elettronico che si è tenuta nell'ospedale di Pescara nei giorni scorsi. «Oggi in Abruzzo abbiamo un sistema di.

