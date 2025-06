Sondaggio sulle vacanze Jesolo ci toglie il primato Ma Rimini resta al top per famiglie e giovani

Jesolo si prende la scena e sorpassa Rimini come meta preferita per le vacanze al mare nel 2025, conquistando il titolo di “regina dell’estate”. La località veneta si distingue tra le scelte degli italiani, secondo la ricerca Mare Italia - Panorama Turismo di Jfc. Mentre Rimini resta una meta imprescindibile per famiglie e giovani, Jesolo si afferma come simbolo di entusiasmo e novità. Ma quali altre tendenze emergono in questa stagione turistica?

Jesolo mette la freccia e ci sorpassa. La località veneta è la ’regina dell’estate’ per le vacanze al mare nel 2025. La meta più votata dagli italiani intervistati per la ricerca Mare Italia - Panorama turismo condotta dalla società di consulenza Jfc di Massimo Feruzzi. Un’indagine che prevede l’aumento dei turisti in Italia in questa stagione, spinto soprattutto dal forte incremento degli stranieri, mentre è attesa una lieve flessione degli italiani (-1,1%) dovuta al caro prezzi. Come in passato, la ricerca di Jfc ha stilato anche questa volta la classifica delle località balneari preferite, basandosi sulle interviste fatte – tra il 3 e il 13 giugno – "a un campione rappresentativo di italiani" che avessero fatto "almeno una vacanza al mare durante l’estate 2024". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sondaggio sulle vacanze. Jesolo ci toglie il primato. Ma Rimini resta al top per famiglie e giovani

