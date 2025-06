Solo pizzo e niente più | la wag in bianco è un vero incanto

Una scena da sogno, tra eleganza e sorpresa, ha catturato l’attenzione di tutti: la Wag in bianco, radiosa e impeccabile, pronta a vivere un giorno memorabile. Le immagini condivise online hanno svelato un’atmosfera carica di emozione, segnando un capitolo indimenticabile nella vita di queste protagoniste. E così, tra glitter e lacrime di gioia, si è scritto il nuovo inizio di un’avventura che resterà impressa nel cuore di tutti.

La wag è apparsa in delle foto che hanno rapidamente fatto il giro del web: in bianco e tirata a lucido era bella più che mai. Il giorno prima del grande evento, avevano colto tutti di sorpresa rivelando che quelle sarebbero state le loro ultime ore da single. E l’indomani, puntuali come un orologio svizzero, sono arrivate valanghe di foto che hanno documentato, in maniera abbastanza dettagliata, il momento che ha cambiato per sempre le loro vite, dopo la romantica proposta arrivata nella suggestiva cornice della Fontana di Trevi. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Solo pizzo e niente più: la wag in bianco è un vero incanto

In questa notizia si parla di: bianco - pizzo - niente - vero

Camicia bianca e gonna di pizzo in un unico look all’insegna del bianco - La combinazione di una camicia bianca e una gonna di pizzo crea un look estivo impeccabile. Il bianco, simbolo di freschezza e luminosità, diventa protagonista nei mesi caldi, esaltando la bellezza della pelle abbronzata e donando un’aria di eleganza sofisticata.

Pizzo italiano per una creazione a sirena che seduce senza svelare troppo Vai su Facebook

L'abito da sposa di Lauren Sanchez: chi ha firmato la sirena di pizzo per il matrimonio con Jeff Bezos; Lauren Sánchez, l'abito da sposa per la cerimonia nuziale è un trionfo di pizzo seducente (e un omaggio a Sophia Loren); Marcella Bella, regina di stile tra pizzo e sorprese: i look del Festival dal 1972 a oggi.

Giulia Arena sposa Antongiuseppe Morgia: abito di pizzo bianco e scarpe personalizzate per il matrimonio - MSN - Giulia Arena, ex Miss Italia e protagonista de Il Paradiso delle Signore, ha sposato il fidanzato storico Antongiuseppe Morgiadi: ecco tutti i dettagli del meraviglioso abito di pizzo bianco ... Come scrive msn.com

Il vero Mulino Bianco è in vendita: il suo prezzo è più che dimezzato - MSN - Il Mulino Bianco, storico casale che ha fatto da location a diversi spot pubblicitari, è in vendita: il prezzo è sceso tantissimo. Riporta msn.com