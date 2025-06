Solidarietà e sorrisi | una giornata in volo per i bambini del reparto oncologico del Civico

Solidarietà, sorrisi e cuore si uniscono in un’entusiasmante giornata in volo dedicata ai piccoli pazienti del reparto oncologico dell’Ospedale Civico. Organizzato dal Motoclub La Fratellanza all’aeroporto di Boccadifalco, l’evento porta speranza e gioia, rafforzando il legame tra comunità e bambini. Dopo il trionfale motoraduno di Alcamo, questa iniziativa continua a volare alto, dimostrando che anche un gesto può fare la differenza.

