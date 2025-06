Sola M5s sulle elezioni annullate in 27 sezioni | La giunta comunale non è legittimata a restare in carica

La recente decisione del TAR Abruzzo di annullare le elezioni comunali in 27 sezioni apre un'importante discussione sulla legittimità degli atti amministrativi e sui futuri sviluppi politici. Con la giunta comunale, composta da assessori nominati dal sindaco e non eletti, si pone il dilemma sulla loro legittimazione a restare in carica. È un momento cruciale che richiede attenzione e approfondimento per garantire trasparenza e legittimità istituzionale.

«Alla luce dell’ordinanza del Tar Abruzzo, che ha annullato per gravi e diffuse irregolarità le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 in ben 27 sezioni, si apre un problema politico e istituzionale di rilievo: la giunta comunale, formata da assessori nominati dal sindaco e quindi non eletti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

