Sogepu, confermati i 22 milioni di debiti.

CITTA’ DI CASTELLO - Sogepu: emergono frizioni interne col socio di maggioranza in Sogeco e sono confermati i 22 milioni di esposizioni con banche e fornitori. "Ora servono assunzioni di responsabilità amministrative e politiche". Nei giorni scorsi si è svolta la commissione controllo e garanzia che aveva al centro del confronto il caso Sogepu in relazione al bilancio e ai rapporti tra la stessa società pubblica e la privata Ece. Le due società insieme formano Sogeco e gestiscono l’appalto dei rifiuti in tutto l’ambito. La commissione si è svolta alla presenza del Cda di Sogepu anche a fronte di alcuni recenti passaggi che hanno destato qualche perplessità. 🔗 Leggi su Lanazione.it