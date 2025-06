Softball | Bollate supera Forlì nel sabato di Serie A1 Sweep per Caronno e Pianoro

Un sabato di emozioni e sorprese nel softball italiano, con Bollate, Pianoro e Caronno protagoniste assolute grazie a tre sweep memorabili nella quindicesima giornata di Serie A1 2025. La MFK ha anche scritto una pagina importante, superando la temuta Forlì e consolidando il suo ruolo di protagonista. Un fine settimana che rafforza l’entusiasmo per questa stagione avvincente e ricca di sfide entusiasmanti.

Va in archivio con ben tre sweep la quindicesima giornata valida per la Serie A1 2025 di softball. Bollate, Pianoro e Caronno sono le tre formazioni che più si sono distinte in questo caldissimo sabato, con nota di merito verso la MFK, capace di sconfiggere la corazzata Forlì. Un dominio importante quelle delle lombarde, bravissime a rinforzare il primato in cima alla classifica battendo la Italposa per 1-6 in gara-1 e con un rotondissimo 0-10 in una gara-2 terminata al quarto inning. Sul velluto anche le Blue Girls, capaci di battere la Bertazoni Collecchio per 6-9 e 0-7. Importante successo anche per Caronno, artefice di un doppio trionfo ai danni della Pubbliceservice Old Parma per 1-4 e 5-11.