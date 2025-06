Soffocata dall' incendio di sterpaglie nel suo terreno | muore 77enne

Una tragedia scuote Acerenza: Vittoria Lipori, 77 anni, ha perso la vita soffocata dal fumo di un incendio di sterpaglie nel suo terreno. La scena, sconvolgente, mette in luce l’importanza della prevenzione e della sicurezza ambientale. Le indagini dei Carabinieri sono in corso per chiarire le cause di questa drammatica morte. La comunità acheruntina tutta si stringe nel dolore, chiedendosi come evitare simili tragedie in futuro.

Una donna di 77 anni, Vittoria Lipori, è morta stamani ad Acerenza (Potenza) soffocata dal fumo di un incendio di sterpaglie che era divampato nei pressi di un terreno di sua proprietĂ . Il cadavere della donna -morta, quasi sicuramente, prima di essere raggiunta dalle fiamme - è stato trovato dai Vigili del fuoco. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri. «La comunitĂ acheruntina tutta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Soffocata dall'incendio di sterpaglie nel suo terreno: muore 77enne

In questa notizia si parla di: soffocata - incendio - sterpaglie - terreno

Incendio in un appartamento, donna muore soffocata dal fumo: edificio evacuato - Una notte drammatica a Malcontenta, Venezia, dove un incendio in un appartamento ha causato la tragica perdita di una donna, soffocata dal fumo.

Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento in viale Abruzzi, a Milano, coinvolgendo diverse abitazioni. Le fiamme sono partite da un’abitazione al quarto piano di un edificio di sette piani. Una donna di 48 anni originaria del Brasile si è lanciat Vai su Facebook

Soffocata dal fumo di incendio sterpaglie, muore anziana; Acerenza, anziana 77enne muore soffocata dal fumo sprigionato da un incendio di sterpaglie accanto al suo podere; Soffocata dal fumo di un incendio di sterpaglie, muore anziana.

Soffocata dal fumo di un incendio di sterpaglie, muore anziana - Una donna di 77 anni, Vittoria Lipori, è morta stamani ad Acerenza (Potenza) soffocata dal fumo di un incendio di sterpaglie che era divampato nei pressi di un terreno di sua proprietà. Segnala ansa.it

Vittoria Lipori muore ad acerenza soffocata dal fumo in un incendio di sterpaglie - a acerenza, in provincia di potenza, vittoria lipori muore soffocata dal fumo di un incendio vicino al suo terreno; carabinieri e vigili del fuoco indagano mentre la comunità si stringe attorno alla f ... Secondo gaeta.it