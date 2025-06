Sinner svela la verità su Emma Navarro | Ci hanno messo assieme incontrata ieri per la prima volta

Jannik Sinner apre il cuore e svela la verità sulla sua scelta di Emma Navarro come compagna di doppio misto agli US Open. Dopo averla incontrata per la prima volta ieri, il campione italiano ha condiviso dettagli sorprendenti e divertenti, facendo ridere tutta la sala stampa di Wimbledon. Un dietro le quinte che rivela il lato più umano e autentico di uno degli atleti più amati del momento. Continua a leggere per scoprire tutti i retroscena!

Jannik Sinner ha raccontato com'è andata davvero nella scelta di Emma Navarro come compagna di doppio misto allo US Open: il numero uno al mondo ha fatto ridere tutta la sala stampa di Wimbledon. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Emma Navarro, la tennista scelta per il doppio misto con Sinner - Emma Navarro, giovane e talentuosa tennista statunitense di soli 24 anni, si prepara a sorprendere gli appassionati agli US Open.

