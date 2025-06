Sinner senza preparatore e fisioterapista a Wimbledon? Era già successo in uno Slam finito bene…

Jannik Sinner ha affrontato la sua prima esperienza senza preparatore e fisioterapista a Wimbledon, segnando un esempio di determinazione e autonomia nel mondo del tennis. Dopo aver deciso di interrompere il rapporto con Marco Panichi e Ulises Badio, il giovane talento ha dimostrato come la capacità di adattarsi e cambiare possa diventare un punto di forza. La sua scelta, maturata dopo il torneo di Halle, evidenzia la voglia di crescere e sperimentare nuove strade per migliorare il suo gioco.

“ L’esigenza di cambiare “. In questo modo Jannik Sinner ha motivato la sua decisione di interrompere il rapporto professionale con Marco Panichi e Ulises Badio, a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon. Una scelta formalizzata dopo il torneo di Halle, sulla quale Sinner non è entrato nel dettaglio in conferenza stampa, ma che non sembra avergli tolto grossa serenità. Come anche precisato ai microfoni, il lavoro svolto con il preparatore atletico italiano e il fisioterapista sudamericano è stato ottimo e nello stop per la vicenda “Clostebol” Sinner ha avuto modo di focalizzarsi molto nell’attività in palestra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner senza preparatore e fisioterapista a Wimbledon? Era già successo in uno Slam finito bene…

In questa notizia si parla di: sinner - preparatore - fisioterapista - wimbledon

Sinner ‘sconfitto’ al Roland Garros, vince il preparatore Panichi e punizione per Jannik – Video - Jannik Sinner, dopo la sconfitta al Roland Garros, si ritrova a fare push up come 'punizione' insieme al suo team.

Manca poco all'inizio di #Wimbledon. #Sinner, in campo il 1 luglio contro Luca #Nardi, ha annunciato la separazione dal preparatore atletico e dal fisioterapista. La spiegazione del campione che cita il papà, chef per anni in un rifugio e poi nell'albergo di fami Vai su X

Martedì il debutto di #Sinner a #Wimbledon: il numero uno del #tennis spiega l’addio a preparatore atletico e fisioterapista. “In futuro cercherò persone... Vai su Facebook

Notizia inattesa per Jannik Sinner: licenziati preparatore e fisioterapista con effetto immediato; Sinner, rivoluzione nello staff prima di Wimbledon: fuori il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio; Sinner cambia di nuovo preparatore e fisioterapista. Fanpage: “non gradita una recente intervista di Panichi”.

Sinner, perché ha licenziato preparatore e fisioterapista alla vigilia di Wimbledon? Le ipotesi: la lite dopo Parigi e l'intervista non autorizzata - Sarà Jannik Sinner stesso, in occasione del media day di domani a Wimbledon, a spiegare il perché di una scelta tanto improvvisa quanto insolita per un personaggio come lui. Riporta msn.com

Sinner cambia preparatore e fisioterapista: Marco Panichi e Ulises Badio fuori dallo staff - Jannik Sinner si separa con Marco Panichi e Ulises Badio, preparatore atletico e fisioterapista che erano membri dello staff del numero uno al mondo da settembre 2024 (dopo l'addio a Umberto Ferrara e ... Secondo sport.sky.it