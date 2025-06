Sinner | Panichi e Badio? Non voglio dare i dettagli del perché c’erano cose che non mi andavano

Jannik Sinner si appresta ad affrontare Wimbledon 2025 con rinnovata determinazione, dopo un periodo di turbolenze e sfide emotive. In una recente intervista a Sky Sport, il talento italiano ha condiviso le sue sensazioni, chiarendo i momenti di difficoltà e il suo stato attuale di benessere. La sua forza e resilienza sono la chiave per affrontare questa nuova avventura sui campi londinesi, dimostrando che nulla può fermare la passione di un vero campione.

Martedì Jannik Sinner esordirà a Wimbledon 2025. In un'intervista a Sky Sport, ha raccontato le sensazioni che sta provando negli ultimi giorni dopo le due grandi delusioni del Roland Garros e l'Atp di Halle. Sinner: «Con Panichi e Badio alcune cose non erano andate bene». Dopo l'addio di due membri del tuo staff c'è chi ha pensato "non si sente bene, non sta bene", so che non è così ma. Come stai? «Sto bene. Molto bene. Ad Halle non mi sono sentito a mio agio con alcune cose, ancora la sconfitta di Parigi. Invece ora sto veramente bene. Sono sano, fisicamente sto bene, mentalmente sto molto bene.