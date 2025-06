Sinner niente Panichi Ma gira una voce nello staff di Jannik

mesi, ha dimostrato di saper affrontare ogni sfida con maturità e determinazione. La sua presenza a Wimbledon non è solo un'occasione sportiva, ma anche un appuntamento che mette in risalto la sua crescita personale e professionale, attirando l’attenzione di fan e addetti ai lavori. In un mondo dove le voci si rincorrono, Sinner continua a scrivere il suo capitolo, lasciando il segno con ogni colpo e ogni parola pronunciata.

Ieri persino le fragole (con panna) di Wimbledon erano in trepida attesa di un fiume di parole. Jannik Sinner, il numero 1 del ranking, con Carlitos Alcaraz il favorito alla vittoria finale e quindi il giocatore più invocato all’All England Lawn Tennis and Croquet Club, era atteso all’incontro con la stampa mondiale. E non era un incontro formale ma un altro momento comunicativo delicato nella vita di questo ragazzo che, negli ultimi dodici mesi, ha vissuto svolte radicali nella sua esistenza di fuoriclasse. Stavolta c’era da chiarire il divorzio, l’ennesimo, da due figure importanti del suo staff: il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio, licenziati da Sinner dopo solo dieci mesi di una collaborazione nata in seguito all’affaire Clostebol e dopo il primo distacco dal duo Ferrara-Naldi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner, "niente Panichi". Ma gira una voce nello staff di Jannik

