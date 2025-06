Sinner missione reale dopo la rivoluzione | Voglio piena fiducia all’interno del team

La pressione su Jannik Sinner è intensa e costante, ma la sua capacità di mantenere la calma e la concentrazione lo distingue come un vero campione. Dopo la rivoluzione avvenuta con la sua missione reale, il suo percorso si apre a nuove sfide, richiedendo un equilibrio tra talento e resilienza. Con Massimo Selleri e un team affiatato, Sinner mira a conquistare non solo vittorie, ma anche la piena fiducia in sé stesso, affrontando ogni ostacolo con determinazione e passione.

di Massimo Selleri Si dice che una delle prime caratteristiche che distingue un vero campione da un alteta dotato di unoi smisurato talento sia la capacità di gestire la pressione. Il rischio di "burnout" è sempre dietro l'angolo: in parole povere per non deludere le aspettative si chiede troppo al proprio corpo e alla propria mente e alla ci si ritrova senza energie psicofisiche. Non ci sono dubbi che la pressione su Jannik Sinner sia altissima. Le due finali perse prima a Roma e poi a Parigi e poi a seguire la precoce eliminazione agli ottavi nel torneo di Halle. Lì qualcosa deve essere successo tanto che dopo quel risultato deludente l'altoatesino ha deciso di licenziare il preparatore atletico Marco Panichi ed il fisioterapista Ulises Badio.

