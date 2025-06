Sinner il saluto di Badio | Grazie per il tempo e le sfide condivise

Un addio che segna la fine di un importante capitolo per Jannik Sinner. Ulises Badio, ex fisioterapista del talento azzurro, ha voluto ringraziare pubblicamente per il percorso condiviso, sottolineando l'importanza di questa collaborazione. Dopo otto mesi, si apre un nuovo percorso per il giovane tennista, pronto a scrivere nuove pagine di successo e sfide. La strada continua, e il futuro riserva ancora molte emozioni.

(Adnkronos) – "Grazie per il tempo e le sfide che abbiamo condiviso. Ciao Jannik". Ulises Badio, ex fisioterapista di Jannik Sinner, ha salutato così sui social il numero uno al mondo dopo la comunicazione della fine della collaborazione. Dopo otto mesi di lavoro insieme, l'azzurro ha deciso di chiudere il rapporto con il professionista argentino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sinner - badio - grazie - tempo

Sinner, svolta nello staff: via il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio - Le novità nello staff di Jannik Sinner scuotono il mondo del tennis: via il preparatore Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio.

Con un post su Instagram Ulises Badio, il fisioterapista appena estromesso dal Team del n1 del mondo, saluta Sinner: "Grazie per il tempo e le sfide che abbiamo condiviso. Ciao Jannik ! Ulises Badio Vai su Facebook

Sinner, il saluto di Badio. Il messaggio social dell'ex fisioterapista di Jannik; Badio saluta Sinner sui social: Grazie per il tempo e le sfide; Sinner, il saluto del fisioterapista Badio: Grazie per il tempo e le sfide condivise.

Badio saluta Sinner sui social: "Grazie per il tempo e le sfide" - Il fisioterapista rompe il silenzio dopo la conferenza stampa di Jannik a Wimbledon. Segnala gazzetta.it

Sinner, il saluto di Badio: "Grazie per il tempo e le sfide condivise" - Ulises Badio, ex fisioterapista di Jannik Sinner, ha salutato così sui social il numero uno al mondo dopo la comunica ... msn.com scrive