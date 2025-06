Sinner il messaggio inaspettato | Grazie di tutto è stato bello

Sinner ha deciso di affrontare questa sfida con determinazione e maturità, dimostrando che anche nelle difficoltà può trovare nuove forze. Questa settimana, ricca di emozioni, segna un nuovo capitolo nella sua carriera, mettendo in luce il suo spirito resiliente e la volontà di crescere. La domanda ora è: quale sarà il suo prossimo passo nel percorso verso la gloria?

È stata una settimana di grandi emozioni per Jannik Sinner, il giovane talento del tennis italiano, che si prepara ad affrontare Wimbledon con un nuovo spirito. La separazione improvvisa dal suo team di preparazione fisica, composto da Marco Panichi e Ulises Badio, ha colto tutti di sorpresa. Un distacco che arriva come un fulmine a ciel sereno, proprio quando le aspettative per il torneo londinese sono alle stelle. Sinner ha deciso di intraprendere un nuovo percorso, aprendosi a nuove prospettive che per ora sono ancora avvolte nel mistero. Il messaggio di Badio. Alla vigilia di Wimbledon, Jannik Sinner ha formalizzato la separazione da due figure chiave del suo team: il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it