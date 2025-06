Sinner chi arriva al posto di Badio e Panichi? Tutti i nomi e una suggestione che porta in Spagna

Quando si tratta di sostituire Badio e Panichi, Sinner si prepara a fare una mossa strategica, portando con sé un tocco di spagna e un nuovo entusiasmo. La scelta, cruciale e tempestiva, non può essere procrastinata: il suo entourage è già al lavoro, ma tra i grandi impegnati nella stagione, i profili dei candidati rimangono un’incognita affascinante. Chi sarà il prossimo protagonista a fare la differenza?

La scelta non è da procrastinare per Jannik, il suo entourage è già all'opera ma nel bel mezzo della stagione molti big sono impegnati. I profili dei papabili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, chi arriva al posto di Badio e Panichi? Tutti i nomi, e una suggestione che porta in Spagna

In questa notizia si parla di: sinner - arriva - posto - badio

LIVE Sinner-Cerundolo 3-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: arriva il break al settimo tentativo! - Segui in diretta il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo al torneo ATP di Roma 2025. Dopo sette tentativi, Sinner ottiene finalmente il break.

#Sinner cambia preparatori prima di #Wimbledon: Panichi e Badio erano arrivati circa un anno fa al posto di Ferrara e Naldi, dopo il caso Clostebol Vai su X

Ufficiale la separazione tra Jannik Sinner, Marco Panichi e Ulises Badio. Dopo le voci delle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale in conferenza stampa, Panichi e Badio erano entrati nello staff del numero uno del mondo a settembre 2024. Vai su Facebook

Sinner, chi arriva al posto di Badio e Panichi? Tutti i nomi, e una suggestione che porta in Spagna; Sinner, cambio nello staff: fuori Panichi e Badio subito prima di Wimbledon; Jannik Sinner a Wimbledon sull'addio a Panichi e Badio: Non influirà sullo Slam. Chi al loro posto? Le opzioni sono tante....

Sinner, chi arriva al posto di Badio e Panichi? Tutti i nomi, e una suggestione che porta in Spagna - La scelta non è da procrastinare per Jannik, il suo entourage è già all'opera ma nel bel mezzo della stagione molti big sono impegnati. Si legge su gazzetta.it

Sinner cambia preparatori: via Panichi e Badio - Lasciano lo staff del numero 1 Marco Panichi e Ulises Badio, il preparatore atletico e il fisioterapista. Secondo msn.com