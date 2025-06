Sinner cambia staff prima di Wimbledon 2025 | Djokovic commenta l’addio a Panichi e Badio

Jannik Sinner sorprende il mondo del tennis con un audace cambio di staff prima di Wimbledon 2025, lasciando alle spalle collaborazioni storiche con Panichi e Badio. Una decisione che scuote gli animi degli appassionati e degli esperti, attirando l’attenzione di Novak Djokovic, che ha commentato pubblicamente questa svolta inattesa. Ma cosa si cela dietro questa scelta coraggiosa? Scopriamolo insieme, perché il futuro di Sinner potrebbe essere pronto a scrivere nuovi capitoli di successo.

Jannik Sinner sorprende il mondo del tennis con un cambio radicale nello staff tecnico proprio alla vigilia di Wimbledon 2025. Il tennista italiano numero 1 al mondo ha interrotto la collaborazione con il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Uli Badio, due figure chiave della sua crescita sportiva. Una decisione che ha fatto discutere e che è stata commentata anche da Novak Djokovic, in conferenza stampa a Londra. Il campione serbo, ex numero uno del mondo e sette volte vincitore a Wimbledon, ha lavorato in passato con entrambi i professionisti: "Ho lavorato con Marco e Uli, sono due professionisti straordinari che hanno avuto un ruolo importante anche nei miei successi.