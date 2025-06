Sindaco assolto dopo 7 anni dall' accusa di diffamazione

Dopo sette lunghi anni di battaglie legali, il sindaco di Cancello ed Arnone, Raffaele Ambrosca, può finalmente tirare un sospiro di sollievo: è stato assolto dall'accusa di diffamazione. La sentenza della giudice Anna Maria Sellitto mette fine a un procedimento che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la comunità. La giustizia ha trionfato, dimostrando che la verità e la correttezza sono i pilastri della democrazia.

Si chiude con una piena assoluzione il lungo procedimento giudiziario che ha coinvolto il sindaco di Cancello ed Arnone, Raffaele Ambrosca, accusato di diffamazione nei confronti di una giornalista. Dopo sette anni di attesa e udienze, il giudice Anna Maria Sellitto ha pronunciato una sentenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: sindaco - anni - diffamazione - assolto

