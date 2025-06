Sindaci e assessori vanno in gol per la onlus Tommasino Bacciotti Squadra Anci debutto con i fiocchi

Un evento sportivo all’insegna della solidarietà e del fair play ha infiammato il cuore della Toscana: il debutto della squadra Anci, composta da sindaci, assessori e consiglieri, si è concluso con un trionfo memorabile e un messaggio di unità. La sfida, inserita nel quadrangolare ’Un goal per Tommasino’, ha dimostrato che vincere è importante, ma lo è di più lo spirito di collaborazione e generosità. Alla fine, il vero vincitore è stato il cuore di tutti.

Alla fine ha vinto il fair play. E questo è l’aspetto più importante. Ma per la cronaca il debutto della squadra Anci composta da sindaci, assessori e consiglieri dei comuni toscani, è stato coi fiocchi, grazie alla manita (5-0) rifilata alla squadra delle forze di polizia. Il tutto nell’ambito del quadrangolare ’Un goal per Tommasino ’, iniziativa benefica a favore della onlus Tommasino Bacciotti, che si è svolta ieri allo stadio Poggioloni Pandolfini di Fiesole. La squadra Anci, schierata con il 4-2-3-1 dagli allenatori Renzo Ulivieri e Silvia Fuselli – rispettivamente presidente dell’Aia e assessora di Castagneto Carducci, allenatrice ed ex giocatrice della nazionale femminile – ha visto scendere in campo, tra gli altri, Francesco Tagliaferri, sindaco di Vicchio, Mattia Canestri, assessore di Pontassieve, Massimo Galli, assessore a Lastra a Signa, Jacopo Madau, assessore di Sesto, Francesco Fedele, consigliere di Scarperia e San Piero, Massimo Milani, consigliere a Calenzano, Riccardo Nucciotti, consigliere a Campi e Simona Pizzirusso, assessora a Campi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sindaci e assessori vanno in gol per la onlus Tommasino Bacciotti. Squadra Anci, debutto con i fiocchi

In questa notizia si parla di: squadra - tommasino - anci - sindaci

È tutto pronto per l’esordio della squadra degli amministratori di Anci Toscana, che domani scenderà in campo per la prima volta nel quadrangolare “Un goal per Tommasino”, iniziativa benefica a favore della Fondazione Tommasino Bacciotti ETS, che si terrà Vai su Facebook

Sindaci e assessori vanno in gol per la onlus Tommasino Bacciotti. Squadra Anci, debutto con i fiocchi; Anci. Calcio, domani l’esordio della squadra Anci Toscana nel quadrangolare di Fiesole; Anci: domani sera a Firenze in campo per beneficenza parlamentari e nazionale sindaci | .it.

Basta divisioni, i sindaci ‘fanno squadra’ "Unico obiettivo è la crescita del territorio" - la Nazione - La soluzione delle problematiche più urgenti è la priorità degli amministratori eletti nel nuovo consiglio dell’Anci ligure "Dare la ... Scrive lanazione.it

ANCI, Meloni a Sindaci: Al vostro fianco, gioco squadra per grandi risultati - Il Messaggero - "Sono dispiaciuta di non poter partecipare in presenza, non avrei mai mancato la presenza di persona" in condizioni normali ma "come sapete non siamo in una condizione di normalità ... Si legge su ilmessaggero.it