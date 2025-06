Sicurezza urbana | 4 comuni salernitani propongono un sistema di videosorveglianza in forma associata

Quattro comuni salernitani uniscono le forze per potenziare la sicurezza urbana, proponendo un sistema di videosorveglianza condiviso. Roccadaspide, capofila, insieme ad Aquara, Felitto e Castel San Lorenzo, sfrutteranno fondi dedicati per proteggere i cittadini e prevenire la criminalità negli spazi pubblici. Un progetto che dimostra come la collaborazione possa rafforzare il senso di sicurezza e migliorare la qualità della vita di tutta la comunità , creando un esempio virtuoso di amministrazione intelligente e condivisa.

Mirano a realizzare un sistema di videosorveglianza in forma associata, i comuni di Roccadaspide (Capofila), Aquara, Felitto e Castel San Lorenzo, con i fondi stanziati per l’attuazione della sicurezza urbana. L'idea è quella di scongiurare episodi di criminalità negli spazi pubblici, usando come. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - urbana - comuni - sistema

Genesi e criticità della sicurezza urbana - La sicurezza urbana ha radici storiche risalenti al 1994, con il progetto Città Sicure della regione Emilia Romagna.

Il Comune di Mercogliano ha sottoscritto, nella mattinata odierna, il Patto per la Sicurezza urbana con la Prefettura di Avellino, unitamente ad altri Comuni del territorio, nell’ambito di un più ampio progetto di promozione di un sistema di sicurezza partecipata. # Vai su Facebook

Quattro comuni del Cilento insieme per un sistema di videosorveglianza; Rafforzata la sicurezza urbana in 33 comuni dell’Irpinia; Circolare Ministero dell'Interno schema Patto per la sicurezza urbana su sistemi videosorveglianza.

Quattro comuni del Cilento insieme per un sistema di videosorveglianza - Quattro comuni del Cilento intendono realizzare un sistema di videosorveglianza in forma associata, si tratta di Roccadaspide (Capofila), Aquara, Felitto e Castel San Lorenzo. Come scrive infocilento.it

Patti per la sicurezza: aderiscono 33 Comuni in aiuto c'è l’app YouPol - Riqualificazione delle aree a rischio, potenziamento della videosorveglianza e dell’illuminazione pubblica, maggiore vigilanza nei parchi. Si legge su ilmattino.it