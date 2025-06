Sicurezza registro indagati ad hoc per medici e agenti | filtro per i reati specifici

In un panorama in continua evoluzione, la sicurezza e le tutele degli agenti e dei medici assumono un ruolo fondamentale. Un nuovo registro ad hoc, dotato di filtri specifici, mira a proteggere professionisti che si trovano a dover ricorrere all’uso della forza, evitando iscrizioni automatiche e garantendo una tutela rafforzata. Il passo avanti verso un sistema più giusto ed equo sancisce un impegno concreto per chi lavora in prima linea nella nostra società .

Avanti sulle tutele "rafforzate" per gli uomini in divisa, per evitare l'iscrizione automatica nel registro degli indagati per quegli agenti che si trovano a far ricorso all'uso di.

