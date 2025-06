Sicurezza parla il questore | Per la prima volta sistemi anti-droni usati dall’esercito

La sicurezza a Piazza del Campo si rafforza con una novità senza precedenti: l’introduzione di sistemi anti-droni, annunciata dal questore Ugo Angeloni, per garantire un evento più sicuro e protetto. Oltre ai controlli tradizionali, queste tecnologie pionieristiche rappresentano un passo avanti nella prevenzione delle minacce aeree, assicurando tranquillità a tutti i partecipanti. Questore, cosa succederà? "Abbiamo sempre prestato un’attenzione particolare al sorvolo della…

Un dispositivo antidroni a protezione di Piazza del Campo. Ad annunciare la novità è il questore Ugo Angeloni che coordina la macchina dell’ordine pubblico per il Palio. Oltre a tutte le misure già annunciate – compreso il controllo e il filtraggio, anche con metal detector, delle persone che entreranno in Piazza – ci sono appunto gli ’anti-droni’. Questore, cosa succederà? "Abbiamo sempre prestato un’attenzione particolare al sorvolo della Piazza di eventuali droni. C’è il divieto da domani (oggi, ndr) in avanti. Un pilota di velivoli comandati a distanza sa che non può far volare un dispositivo sopra un’area dove sono concentrate così tante persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza, parla il questore: "Per la prima volta sistemi anti-droni usati dall’esercito"

