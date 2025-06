Sicurezza nazionale e rischio indiretto Chi c’è nel mirino della guerra ibrida iraniana

In un contesto di crescente tensione internazionale, la sicurezza nazionale si trova sotto pressione, con il rischio indiretto che si intensifica in una guerra ibrida orchestrata dall’Iran. L’ultima operazione aerea israeliana e americana ha acceso allarmi globali, evidenziando come le minacce asimmetriche possano colpire senza un coinvolgimento diretto. La partita si gioca sulle mosse sottili e pericolose di attori come la Forza Quds.

L’operazione aerea israeliana e americana contro obbiettivi sul territorio iraniano ha diffuso un’allerta globale per eventuali azioni violente riconducibili alla Repubblica Islamica dell’Iran, a cui è ragionevole associare la disponibilità di molteplici minacce asimmetriche per colpire i propri nemici, primo su tutti Israele, senza il ricorso alle proprie forze armate. La Forza Quds, l’unità di élite dei Pasdaran responsabile per le operazioni all’estero, conta numerose cellule in Occidente, anche dormienti, reclutate per tutelare gli interessi del regime iraniano. LA MINACCIA TERRORISTICA La minaccia principale riguarda le ambasciate israeliane all’estero, simbolo fisico della cosiddetta “entità sionista” invisa agli Ayatollah. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sicurezza nazionale e rischio indiretto. Chi c’è nel mirino della guerra ibrida iraniana

In questa notizia si parla di: sicurezza - nazionale - rischio - indiretto

Remind: sicurezza nazionale come fondamento per l’unità e il futuro d’Italia - La sicurezza nazionale, per Remind, è il fondamento essenziale dell'unità e del futuro dell'Italia. Questa concezione si riflette in un forte senso di responsabilità verso la Patria, dove la sicurezza diventa non solo un diritto, ma un dovere imprescindibile, garantendo libertà e stabilità per i cittadini e le istituzioni.

SIT-IN URGENTE PER LA PACE Martedì 24 giugno – Ore 18:30 Piazza Libertà, Avellino (davanti al Palazzo del Governo – Prefettura) La follia della guerra ci travolge. Dopo l’ingresso diretto degli Stati Uniti nel conflitto tra Israele e Iran, il rischio di una Vai su Facebook

Costi ed oneri della sicurezza nel nuovo Codice degli appalti; Sostenibilità dei biocombustibili: istituito il sistema di certificazione; Biocombustibili sostenibili: in GU il provvedimento sulla certificazione.

Cannabis light, un comparto da mezzo miliardo di euro a rischio - Il DDL Sicurezza, in vigore dallo scorso 12 aprile, renderebbe illegali molti dei 22mila posti di lavoro attuali. Riporta msn.com

Rischio elettrico sul lavoro: prevenzione e sicurezza - 81/2008, la normativa nazionale di sicurezza sul lavoro, affronta al Capo III del Titolo III, artt. Come scrive insic.it