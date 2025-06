Sicurezza e salute nel lavoro cosa pensano gli italiani sull’uso dell’IA

Gli italiani mostrano un interesse crescente verso l'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, ma esprimono anche preoccupazioni legate a salute e sicurezza. Un sondaggio del Ministero del Lavoro, avviato lo scorso aprile, ha raccolto opinioni e proposte che aiutano a navigare con saggezza e responsabilità questa rivoluzione digitale, evidenziando l'importanza di un equilibrio tra innovazione e tutela dei lavoratori. È fondamentale capire come integrare al meglio l’IA per garantire un ambiente più sicuro e sostenibile.

Che idee hanno i cittadini sull' intelligenza artificiale applicata al mondo del lavoro? Quali rischi in tema di salute e sicurezza sono in gioco? Alcune indicazioni interessanti giungono da un sondaggio avviato lo scorso aprile dal Ministero del Lavoro. I partecipanti si sono espressi con apposito questionario e hanno così fornito un insieme di contributi e proposte utili a guardare al futuro con maggior saggezza, lungimiranza e spirito critico. Sono apporti che serviranno, infatti, a integrare la bozza iniziale delle Linee Guida per l'Implementazione dell'Intelligenza Artificiale (IA) nel Mondo del Lavoro.

