SIAMO SOLO NOI! L’Italia vince gli Europei a squadre per la seconda volta di fila | estasi indelebile a Madrid padroni incontrastati!

Sei pronto a festeggiare un’Italia che conquista nuovamente il cuore di Madrid e il prestigio degli Europei a squadre? La nostra Nazionale, con passione e determinazione, ha scritto un’altra pagina memorabile, difendendo il trofeo e dimostrando che il vero spirito italiano è fatto di coraggio e talento. Questi trionfi ci ricordano che, per noi, vincere è una questione di cuore: e la storia continua a essere scritta.

L’Italia ha vinto la cara, vecchia, mitica, unica, romantica, affascinante, prestigiosa Coppa Europa. Sì, chiamiamola ancora così, almeno in fase di celebrazione. La nostra Nazionale ha trionfato a Madrid, difendendo il trofeo alzato al cielo due anni fa in quel di Chorzow ed esultando per la seconda volta nella storia: ora la competizione è denominata Europei a squadre, ma è sempre la manifestazione in cui ogni individualità si mette al servizio del proprio Paese. L’Italia ha dettato legge con 431,5 punti, rifilando ben ventisei lunghezze di distacco alla Polonia (405,5), poi a seguire Germania (397), Paesi Bassi (384,5), Gran Bretagna (381), Spagna (378) e Francia (354,5). 🔗 Leggi su Oasport.it