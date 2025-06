Siad premiata da Symbola per il Distretto dei Gas della Vita e per le sue ricadute territoriali

Siad ha ricevuto un prestigioso riconoscimento da Symbola, premiandola come esempio di eccellenza nel distretto dei gas della vita e per le sue positive ricadute territoriali. Questo premio celebra le imprese coesive, capaci di costruire relazioni solide con lavoratori, clienti, istituzioni e territori, contribuendo a un’economia più sostenibile e umana. È con questo spirito che Siad continuerà a innovare, condividere conoscenza e promuovere un futuro più equo e prospero per tutti.

Siad premiata da Symbola per la sua coesione con il sistema territoriale. “Questo riconoscimento -si legge nella motivazione- viene assegnato alle imprese coesive. Imprese che attraverso relazioni stabili con lavoratori, clienti, istituzioni e territori, condividono conoscenza, innovano, generano benessere, competono e contribuiscono a creare un’economia a misura d’uomo e per questo più sostenibile e capace di futuro”. È con questo spirito che al convegno “Coesione è Competizione 2025” promosso da Symbola – Fondazione per le qualità italiane, a Mantova, Siad ha ricevuto un riconoscimento per il suo impegno nel costruire legami solidi con istituzioni, università e comunità locali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Siad premiata da Symbola per il Distretto dei Gas della Vita e per le sue ricadute territoriali

