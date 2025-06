Si tuffa nel fiume e scompare | morta una bimba di 10 anni

Una tragedia che scuote la comunità: una bambina di 10 anni, originaria della Macedonia, ha perso la vita nel fiume Piave dopo un tuffo con i fratelli a Pederobba. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore e incredulità, mentre i soccorritori hanno recuperato il suo corpo alle prime ore serali. Un dramma che invita alla riflessione sulla sicurezza e l'attenzione durante le attività all'aperto. La famiglia e la comunità sono profondamente colpite da questa perdita improvvisa.

