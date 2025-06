Si tuffa e sparisce tra le onde l’allarme lanciato dagli amici | la notizia peggiore

Chi poteva immaginare che una semplice nuotata si trasformasse in un dramma improvviso? In un giorno di caldo afoso, tra risate e conversazioni, l’incidente scuote tutto il gruppo, lasciando un’ombra di paura e incertezza. La lotta tra vita e morte si svolge sotto la superficie, mentre amici e familiari pregano affinché il rescue arrivi in fretta. La storia di questa tragica scomparsa ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza in acqua.

Era una giornata di caldo torrido e in tanti avevano scelto di rifugiarsi lungo il fiume per trovare un po’ di sollievo dalle temperature elevate. Tra loro anche un gruppo di amici, uomini che lavorano in Italia e che avevano deciso di passare il sabato insieme. Uno di loro ha scelto di immergersi nelle acque in cerca di refrigerio, ma qualcosa è andato storto. Dopo pochi istanti, è scomparso sotto la superficie senza riuscire a riemergere. Chi era con lui ha subito capito che non si trattava di uno scherzo: qualcuno si è lanciato per provare a salvarlo, ma ha dovuto rinunciare, spaventato dalla corrente e dall’impossibilità di localizzarlo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

