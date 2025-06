Si schianta contro un palo della pubblica illuminazione e scappa

Un incidente improvviso e inquietante che ha visto protagonista un extracomunitario alla guida di una Opel Corsa. Dopo aver perso il controllo del veicolo, l’automobilista ha sfondato un palo della pubblica illuminazione e, ferito, si è dato alla fuga. Questo episodio inquieta la comunità di Castel Volturno, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla necessità di maggiori controlli per prevenire simili situazioni.

Alla guida di una Opel Corsa ne perde il controllo e si schianta contro un palo della pubblica illuminazione. Ferito poi si dà alla fuga. E' quanto accaduto in viale Metauro in località Destra Volturno a Castel Volturno dove un extracomunitario alla guida dell'auto si è schiantato contro il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

