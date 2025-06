Si schianta con l' auto ferito un uomo

Un incidente stradale si è verificato domenica mattina a Rozzano, provocando ferite e preoccupazione tra i residenti. Intorno alle 10.30, un’auto ha perso il controllo schiantandosi contro un ostacolo in via Manzoni, nei pressi dell'Humanitas. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto ha lasciato un uomo ferito, richiedendo immediato intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La vicenda sottolinea l’importanza della prudenza alla guida.

Un incidente stradale è avvenuto domenica mattina in via Manzoni a Rozzano (Milano), nei pressi dell'Humanitas. Secondo le prime e frammentarie informazioni, intorno alle 10.30, un'auto è finita contro un ostacolo per cause in corso di accertamento. L'uomo rimasto ferito L'impatto è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: ferito - auto - uomo - schianta

Schianto tra due auto a Neviano degli Arduini: un ferito al Maggiore - Martedì 13 maggio, alle ore 19, un tamponamento tra due auto ha avuto luogo lungo la strada provinciale di Traversetolo a Neviano degli Arduini.

Urta un'auto e si schianta con lo scooter, ferito un 33enne Folle corsa in via del Lido nella notte si trasforma in incidente. La strada è rimasta chiusa, verifiche della Polizia La folle corsa di un uomo col proprio scooter Tmax Yamaha stanotte si è… Vai su X

Auto si schianta contro una cabina del gas: paura a Cerro al Lambro Perdita di idrocarburi e traffico bloccato dopo il violento incidente. Ferito un 26enne, sul posto il nucleo Nbcr dei Vigili del fuoco #IncidenteStradale #CerroAlLambro #TrafficoBloccato #Vi Vai su Facebook

Gargnano: schianto auto-moto sulla Gardesana, ferito un motociclista; Urta un'auto e si schianta con lo scooter, ferito un 33enne; Si schianta contro il guard rail con l'auto elettrica, ferito un uomo sulla Sassari-Olbia.

Auto si schianta contro il guardrail: morto un uomo di 52 anni a Pontecagnano - L'incidente si è verificato nella serata di ieri nella provincia di Salerno: a perdere la vita è stato un uomo di 52 anni, residente a Castellabate ... fanpage.it scrive

Urta un'auto e si schianta con lo scooter, ferito un 33enne - Folle corsa in via del Lido nella notte si trasforma in incidente. Come scrive latinaoggi.eu