Si schianta con l’auto all' alba per un colpo di sonno | 21enne gravissimo illeso l’amico

Un incidente sconvolgente ha scosso questa tranquilla mattina di fine giugno a Ponte Samoggia, dove un'auto si è schiantata contro il guardrail all’alba, lasciando dietro di sé un silenzio carico di tensione e domande. Un giovane di 21 anni, gravemente ferito ma fortunatamente illeso il suo amico, sono protagonisti di una tragedia sfiorata che ci invita a riflettere sui pericoli del colpo di sonno alla guida.

Valsamoggia (Bologna), 29 giugno 2025 - Un suono stridente e agghiacciante di lamiere che si accartocciano, il boato dell'impatto, poi le sirene. Un risveglio drammatico quello di stamattina per gli abitanti di Ponte Samoggia. Poco prima dell'alba, infatti, un'auto si è schiantata contro il guardrail in Valsamoggia all'incrocio tra la via Emilia, ss9, e la via Cassoletta, all'altezza del locale Statale Nove. Erano pochi minuti prima delle 6. Un 21enne stava guidando la sua Volkswagen Golf. A bordo con lui, sul sedile del passeggero, un amico 19enne. I due pare stessero facendo rientro a casa dopo una serata tra ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si schianta con l’auto all'alba per un colpo di sonno: 21enne gravissimo, illeso l’amico

