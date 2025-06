Si rompe un tubo Cavour allagata L’acqua inonda anche la Quisisana Il direttore | Danni molto ingenti

Un'improvvisa rottura di un tubo cavour ha causato un'allagamento progressivo che ha coinvolto anche la Quisisana, provocando ingenti danni e una grande perdita d'acqua in centro. Fin da venerdì sera, l'emergenza ha richiesto un intervento tempestivo di Hera con mezzi specializzati e squadre dedicate. Durante i lavori, il servizio idrico è stato temporaneamente sospeso per garantire la sicurezza e consentire le riparazioni.

Grande perdita d’acqua in centro e danni alla Quisisana. Il tutto, giĂ da venerdì sera, ha reso necessario un intervento urgente di Hera sulla condotta idrica di viale Cavour. Due i mezzi auto spurghi, tre squadre operative e quattro operatori messi in campo. L’intervento ha reso necessarie manovre e monitoraggi particolari, condotte per tutta la notte di venerdì, prima della riparazione vera e propria. Durante i lavori il servizio idrico è stato garantito a tutti gli utenti della zona, seppure con qualche calo di pressione. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto all’abbattimento di un albero pericolante, a tutela della sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si rompe un tubo, Cavour allagata. L’acqua inonda anche la Quisisana. Il direttore: "Danni molto ingenti"

In questa notizia si parla di: cavour - acqua - quisisana - danni

Si rompe un tubo, Cavour allagata. L’acqua inonda anche la Quisisana. Il direttore: Danni molto ingenti; Si rompe una tubatura a Ferrara, viale Cavour allagato; Quisisana. Il dg Sannino: “Danni nei sotterranei. Sforzi al massimo per garantire assistenza”.

Tubatura rotta in centro a Ferrara: allagati viale Cavour e l’ospedale Quisisana - Nella struttura convenzionata con l’Asl è stato inondato tutto il piano terra ... Riporta msn.com

Allagamento a Ferrara, fango e melma in viale Cavour - Oggi (28 giugno) il tratto di viale Cavour compreso tra via Tazzoli e via Ariosto, interessato dalla rottura delle rete idrica in tre punti, ... Si legge su msn.com